محليا.. انتاج نوعين جديدين من الأنسولين بنمط كامل

أعلنت شركة بيوكير-بيوتاك، التابعة لمجمع بيوكار، عن إطلاق نوعين جديدين من الأنسولين المنتج محليا بنمط إنتاج كامل. في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتحسين التكفل بمرضى السكري في الجزائر.

ويتعلق الأمر بمنتجي Glarus Plus 300 U/ML بحجم 1.5 مل و3 مل، واللذين يتم تصنيعهما محليًا وفق المعايير الدولية المعتمدة. بما يسمح بتوسيع الشبكة الوطنية للأدوية المصنعة داخل البلاد وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

ومن جهته، قال محمد مهدي سليماني المدير العام لـ”ايفيسيا كير” بمخابر بيوكار، أن القدرة الانتاجية لمجمع بيوكار خاصة بـ60 مليون قلم تغطي الطلب الوطني بالكامل. اضافة إلى إنشاء مخزون استراتيجي بما يضمن الاستمرارية. وأمن التزويد الدائم من هذه المادة الحساسة.

كما يسمح هذا الاطلاق بتحقيق اقتصاد يقدر 23 مليون يورو من فاتورة الاستيراد خاصة من المادة الحساسة الأنسولين ويساهم في تعزيز السيادة الصحية الوطنية. -يضيف مهدي سليماني-.

ويأتي هذا الإطلاق، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى دعم الصناعة الصيدلانية وتعزيز الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية. حيث من شأن هذه المبادرة أن تساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد. وضمان استقرار تموين السوق الوطنية بمادة حيوية لفائدة مرضى السكري.