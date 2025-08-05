محليو “الخضر” يباشرون التحضير لثاني مواجهات الـ”شان”

باشرت عناصر المنتخب الوطني المحلي تحضيراتها لثاني لقاءاتها في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، المقامة بتنظيم مشترك بين أوغندا وكينيا وتنزانيا في الفترة بين 2 و30 أوت الجاري.

وخاض أشبال المدرب مجيد بوقرة، مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية، بعد أقل من 24 ساعة من فوزهم المستحق بثلاثية نظيفة أمام منتخب البلد المضيف أوغندا. في افتتاح مشوارهم ضمن “الشان”.

وشهدت الحصة التي جرت بملعب مركز التدريب “جامعة شامبا”، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا هذا الجمعة، تواصل غياب متوسط ميدان مولودية الجزائر، أكرم بوراس، الذي أعفي من لقاء أوغندا، بداعي الإصابة.

وأوضح مبعوث قناة “النهار تي في” إلى العاصمة الأوغندية “كامبالا” أن لاعب شبيبة القبائل، لحلو أخريب، يعاني هو الآخر من بعض الآلام، وهو ما اتضح خلال حصة الاستئناف.