محليو الخضر يتعادلون أمام السنغال في ودية عنابة

تعادل المنتخب الوطني المحلي بهدفين مقابل هدفين أمام منتخب السنغال في المباراة التي جرت بملعب عنابة ضمن الاستعدادات لكأس إفريقيا للمحلّيين.

وسجّل أهداف المنتخب المحلي كل من أحمد قندوسي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول. كام سجّل المهاجم محيوص الهدف لصالح الخضر في الدقيقة 60.

وجرى اللقاء لأول مرة بملعب عنابة الذي جدّد عن أخره وسيكون إحدى المسارح الذي يحتضن مباريات العرس الكروي المقبل.

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