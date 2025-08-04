محليو الخُضر يحققون انطلاقة مثالية في “الشان”

افتتح المنتخب الوطني المحلي مشواره في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحلييم (شان) بانتصار كبير ومستحق، على منتخب أوغندا بثلاثية دون رد، في مباراة أقيمت وسط أجواء جماهيرية حماسية.

ووقّع أهداف الخُضر كل من القائد أيوب غزالة في الدقيقة 36، عبد الرحمان مزيان في الدقيقة 75، وسفيان بايازيد في الدقيقة 80.

المنتخب الوطني بقيادة المدرب مجيد بوقرة قدّم أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، إذ أظهر اللاعبون انسجامًا كبيرًا وقتالية عالية. وسط تألق لافت لعدة أسماء برزت بشكل واضح على غرار متوسط الميدان بلال بوكرشاوي، ما يعكس الجدية في التحضيرات والطموح الكبير لتحقيق إنجاز في هذه الدورة.

ويمنح هذا الفوز كتيبة المدرب بوقرة دفعا معنويا قويا قبل باقي المواجهات، ويؤكد جاهزية المنتخب للذهاب بعيدًا في المنافسة.