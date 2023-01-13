محليو الخضر يحقّقون بداية مثالية في الشان

تمكن المنتخب الوطني المحلي من بلوغ هدفه المنشود في بداية الشان بحقيق الفوز أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية بملعب نيلسون مانديلا.

وتمكّن أيمن محيوص من تسجيل الهدف الوحيد للكتيبة الوطنية عن طريق ضربة جزاء، أمام الخصم الذي شكّل عدد من الصعوبات.

كما عرفت المباراة خروج الثنائي ذبيح ومحيوص بشكل اضطراري بسبب الاصابة.

وتنتظر الناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه مباراة أخرى أمام إثيوبيا الثلاثاء المقبل.

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