محليو الخضر يحقّقون ثالث فوز على التوالي في الشان

تمكن محليو الخضر من تحقيق فوز جديد أمام منتخب موزمبيق بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب دهيري.

و حقّق المدرب مجيد بوقرة ولاعبيه ثالث فوز على التوالي بملعب نيلسون مانديلا بعد الإطاحة سابقا بكل من منتخب ليبيا وإثيوبيا.

و بعد تحقيق الفوز في مباراة اليوم. فإن المنتخب الوطني ستكون له الفرصة مواتية للعب بنفس الملعب ببراقي، الأمر الذي سيسمح له بتحقيق انجازات مستقبلية.

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