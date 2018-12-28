محليو الخضر يردون بطريقتهم على تصريحات بلماضي !

الرياضة
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محليو الخضر يردون بطريقتهم على تصريحات بلماضي !
بقلم يونس رزيق

تمكن المنتخب الوطني المحلي من رفع التحدي خلال المباراة الودية التي جمعتهم بالمنتخب القطري يوم أمس الخميس بملعب الخليفة الدولي بعد الفوز المحقق أمام الفريق العنابي بنتيجة 1-0.

ويعتبر فوز المحليين أمام المنتخب القطري أحسن رد على تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي خلال ندواته الصحفية الذي قال بالحرف الواحد أن البطولة الوطنية ضعيفة.

وسيكون جمال بلماضي أمام موقف حرج خلال المباراة المقبلة التي تنتظر الخضر أمام منتخب غامبيا شهر مارس المقبل، خصوصا بعض تألق العديد من المحليين خلال هذه المباراة على غرار بوداوي، وعبد الرحمان مزيان بالإضافة إلى المدافع الأيمن لوصيف.


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