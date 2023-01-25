محليو الخضر يستقبلون أطفال “التريزوميا” بسيدي موسى

حظي المنتخب الوطني للاعبين المحليين، بزيارة خاصة أمسية اليوم الأربعاء على هامش الحصة التدريبية بسيدي موسى.

حيث استقبلت عناصر المُنتخب المحلي والطاقم الفني أطفال “مرض التريزوميا” والتقطوا معهم صور تذكارية.

كما تبادل الأطفال الذين كانوا مرفوقين بعائلاتهم أطراف الحديث مع زملاء القائد، أيوب عبد اللاوي، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وجرت الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة لوسائل الإعلام في بدايتها بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.