محليو “الخضر” يضعون اللمسات الأخيرة قبل ودية موريتانيا

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحضيراته الجدية، حيث أجرى عناصره اليوم الإثنين آخر حصة تدريبية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا للمباراة الودية التي ستجمعهم غدًا الثلاثاء بنظيرهم الموريتاني.

وتركزت الحصة على الجوانب التكتيكية والفنية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة خلال اللقاء المرتقب.

وتندرج هذه المواجهة الودية ضمن برنامج التحضيرات الخاص بالمحليين تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس إفريقيا للمحليين (CHAN) أو تحضيرًا لدمج بعض الأسماء مع المنتخب الأول.

ويسعى “محليو الخضر” إلى تقديم أداء مقنع أمام الجماهير، وإظهار الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة أن العديد من اللاعبين يطمحون لإقناع الطاقم الفني بنيل فرصة مع المنتخب الأول.