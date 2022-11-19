محليو “الخضر” يفوزون على سيراليون بـثلاثية نظيفة 

تمكن المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة من الإطاحة بمنتخب سيراليون الاستعدادية للتحديات المقبلة بنتيجة ثقيلة.

و انتهت النتيجة بالفوز بـثلاثية نظيفة مقابل صفر بملعب “الفجيرة” الاماراتي.

وسجّل أهداف المباراة كل من كداد في الدقيقة 47، كما سجل الهدف الثاني قندوسي في الدقيقة 71، ليسجّل مزيان الهداف الثالث في الدقيقة 77 من عمر المواجهة.

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