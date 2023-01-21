محليو الخضر ينهون الشوط الأول بهدف مقابل صفر أمام موزمبيق

تمكن محليو الخضر من إحراز التقدم في الشوط الأول أمام منتخب موزمبيق في المباراة التي تجري بملعب “نيلسون مانديلا” في منافسة الشان.

و تمكن اللاعب دهيري من تسجيل الهدف الأول لللمنتخب الوطني في الدقيقة 7 من عمر الشوط الاول. في أول مشاركة له بقميص المنتخب الوطني في المنافسة القارية.

كما عرف الشوط بداية المباراة تغييرات بالجملة من قبل الماجيك. الذي يسعى لمنح الفرصة لأغلب عناصره خاصة بعد ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

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