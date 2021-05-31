محليو الخضر يواجهون بورندي وديا يوم 16 جوان بملعب وهران الجديد

تربص المنتخب الوطني المحلي بقيادة مجيد بوقرة ينطلق يوم السبت 13 جوان في المركز الفني الوطني بسيدي موسى ، باختبارات PCR للاعبين وأعضاء مختلف الطواقم ثم حصة تدريبية أولى، ومن المقرر الانطلاق إلى مدينة وهران يوم الثلاثاء 15 جوان صباحًا مع إجراء حصة تدريبية في الساعة 6:30 مساءً في الملعب الجديد لمدينة الباهية.

وسيتم نشر قائمة اللاعبين المحليين الذين سيتم استدعاؤهم لهذا التربص من قبل بوقرة لاحقًا مثلما كشف عنه الموقع الرسمي للفاف سهرة اليوم الإثنين.