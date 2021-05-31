محليو الخضر يواجهون بورندي وديا يوم 16 جوان بملعب وهران الجديد

الرياضة
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محليو الخضر يواجهون بورندي وديا يوم 16 جوان بملعب وهران الجديد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أن المُنتخب الوطني للاعبين المحليين سيواجه نظيره البوروندي يوم الأربعاء 16 جوان 2021 بداية من التاسعة إلا ربع في الملعب الأولمبي الجديد بوهران.

تربص المنتخب الوطني المحلي بقيادة مجيد بوقرة  ينطلق يوم السبت 13 جوان في المركز الفني الوطني بسيدي موسى ، باختبارات PCR للاعبين وأعضاء مختلف الطواقم ثم حصة تدريبية أولى، ومن المقرر الانطلاق إلى مدينة وهران يوم الثلاثاء 15 جوان  صباحًا مع إجراء حصة تدريبية في الساعة 6:30 مساءً في  الملعب الجديد لمدينة الباهية.

وسيتم نشر قائمة اللاعبين المحليين الذين سيتم استدعاؤهم لهذا التربص من قبل  بوقرة لاحقًا مثلما كشف عنه الموقع الرسمي للفاف سهرة اليوم الإثنين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1003282

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