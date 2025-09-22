محليو “الخضر” يواجهون فلسطين وديا تحضيرا لكأس العرب

سيكون المنتخب المحلي، خلال فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الداخل، على موعد مع مواجهة ودية مزدوجة أمام نظيره الفلسطيني.

وكشفت “الفاف”، في بيان لها اليوم الاثنين. أن “المحاربين” سيواجهون “الفدائيين” في مناسبتين. شهر أكتوبر الداخل.

وستقام المواجهتان المندرجتان في إطار تحضيرات محليي “الخضر” لبطولة العرب المقررة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر المقبل بقطر، بملعب 19 ماي بعنابة.

وأفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المباراة الأولى ستلعب يوم الخميس الـ 9 أكتوبر، بداية من الساعة 20:30.

بينما ستقام الودية الثانية، يوم الاثنين الـ 13 من الشهر نفسه، انطلاقا من الساعة 18:00.