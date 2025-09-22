إعــــلانات
محليو “الخضر” يواجهون فلسطين وديا تحضيرا لكأس العرب

بقلم محمد لمين صحراوي
سيكون المنتخب المحلي، خلال فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الداخل، على موعد مع مواجهة ودية مزدوجة أمام نظيره الفلسطيني.

وكشفت “الفاف”، في بيان لها اليوم الاثنين. أن “المحاربين” سيواجهون “الفدائيين” في مناسبتين. شهر أكتوبر الداخل.

وستقام المواجهتان المندرجتان في إطار تحضيرات محليي “الخضر” لبطولة العرب المقررة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر المقبل بقطر، بملعب 19 ماي بعنابة.

وأفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المباراة الأولى ستلعب يوم الخميس الـ 9 أكتوبر، بداية من الساعة 20:30.

بينما ستقام الودية الثانية، يوم الاثنين الـ 13 من الشهر نفسه، انطلاقا من الساعة 18:00.

Peut être une image de ‎8 personnes, personnes jouant au football et ‎texte qui dit ’‎保 は اليجرثر UPCOMING MATCHS 23 aty 12 宮 8 24 た FRIENDLY FRIENDLYGAMES GAMES ALGERIA(A)X (A') Oct Oct9,2025 9, 2025 20:30 19 MAY 1956 STADIUM ANNABA PALESTINE Oct 13, 2025 18:00 ASPETAR CHER SERPORT موبیلیسس sonatrach ALRAYANE‎’‎‎

