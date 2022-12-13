محليو الخضر يواجهون موريتانيا وديا غدا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، اليوم الثلاثاء، آن المنتخب المحلي سيواجه منتخب موريتانيا غدا بأبواب مغلقة.

وأكّدت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الناخب الوطني مجيد بوقرة برمج السفرية إلى مدينة عنابة اليوم بعد إجراء الحصة التدريبية بملعب براقي في العاصمة.

كما قالت، آن متوسط الميدان زكرياء دراوي و رفقائه سيواجهون منتخب السنغال وديا كذلك بحضور مسؤولي “الكاف”.

يذكر. ان اللاعبون أجروا أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى،أمس، وسط حضور 28 لاعبا.

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