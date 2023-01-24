محليو الخضر يواصلون الاستعداد لمواجهة “ساحل العاج” في ربع النهائي

يستعد محليو الخضر للمباراة القوية في منافسة ربع نهائي الشان أمام منتخب كوت ديفوار الجمعة المقبل بـ “نيلسون مانديلا”.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه يواصلون الاستعداد بالمركز التقني بسيدي موسى. وسط حضور اللاعبين.

كما أكّدت أن “الماجيك” لم يستفيد إلى حد اللحظة من عودة عبد اللاوي و شعيب ذبيح إلى التدريبات، حيث يواصل الثنائي التدرب بشكل انفرادي رفقة المعد البدني ريمي لانكو.

وقالت إنّ اللاعب حسين دهيري يواصل جلسات العلاج رفقة الطاقم الطبي.

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