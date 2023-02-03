محليو الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية قبل نهائي الشان

يُجري في هاته الأثناء المُنتخب الوطني للاعبين المحليين آخر حصة تدريبية قبل نهائي مُنافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022.

وتُجرى الحصة التدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، كما فُتحت في بدايتها لوسائل الإعلام.

وعرفت الحصة التدريبية حضور ثنائي المُنتخب الوطني الجزائري السابق، كارل مجاني ورفيق جبور.

إضافة إلى الناخب الوطني للمُنتخب الأول، جمال بلماضي الذي تابع التدريبات من وراء السياج في رسالة تحفيزية للاعبين.

ويواجه المُنتخب الوطني السنغال غدا السبت بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.