محليو موريتانيا يحطون بالجزائر استعدادا لمواجهة “الخضر”

وصل محليو المنتخب الموريتاني إلى الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، لإقامة معسكرا تدريبيا يمتد إلى غاية 17 ديسمبر.

وقال موقع “صحراء ميديا” الموريتاني أن اللاعبون سيدخلون تربصا الذي سيشهد مواجهة أمام المنتخب المحلي الجزائري يوم 14 ديسمبر، استعداد لـ “شان” الجزائر.

كما سينافس منتخب “المرابطون” في المجموعة الرابعة منتخبات كل من مالي. انغولا وموريتانيا. و ستلعب المباريات هذه المجموعة في الغرب الجزائري.

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