محليو الخُضر يختتمون استعداداتهم لمواجهة جنوب إفريقيا في “الشان”

اختتم المنتخب الوطني المحلي تحضيراته لمواجهة جنوب إفريقيا، في إطار الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024″، المقررة غدا بملعب نيلسون مانديلا الوطني في كامبالا الأوغندية، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر.

وجرت الحصة التدريبية الأخيرة في أجواء جدية يسودها التركيز والانضباط، حيث أبدى رفاق عبد الرحمان مزيان عزيمة كبيرة على تقديم أداء قوي، ومواصلة الظهور بوجه مشرف، بعد الأداء المقنع في الجولة الأولى.

وسيكون أشبال المدرب مجيد بوقرة أمام مواجهة منتخب صعب، في مباراة ستكون حاسمة في مشوار “الخضر” ضمن هذه النسخة من الشان.

وكان مجيد بوقرة ولاعبوه قد حققوا بداية مثالية في العرس الإفريقي بالتغلب على منتخب البلد المستضيف أوغندا بثلاثية نظيفة. في انتظار تحقيق فوز جديد وإسعاد الجمهور الجزائري.