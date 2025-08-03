محليّو الخضر يستعدون لخوض “شان 2024” ببرنامج مباريات قوي

يستعد المنتخب الوطني المحلّي لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024″، التي تجري في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، وذلك ببرنامج مباريات حافل في دور المجموعات.

وبحسب الجدول الرسمي الذي كشفت عنه “الفاف”، اليوم الأحد، ، فإن الجزائر ستستهل مشوارها بمواجهة أوغندا يوم 4 أوت 2025 على الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر بملعب مانديلا الوطني في كمبالا.

وفي الجولة الثانية، سيواجه الخضر منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت 2025 على الساعة 15:00 بنفس الملعب. وستكون الجولة الثالثة راحة للمنتخب الوطني.

ثم يستأنف المنتخب مبارياته في الجولة الرابعة بمواجهة غينيا يوم 15 أوت 2025 على الساعة 15:00.

ويختتم محليّو الخضر دور المجموعات بمباراة قوية ضد منتخب النيجر يوم 18 أوت 2025 على الساعة 18:00 بملعب أوغندا الوطني في كامبالا.

ويأمل المدرب الوطني مجيد بوقرة ومجموعة اللاعبين في تحقيق انطلاقة قوية وتقديم أداء يليق بسمعة الكرة الجزائرية، من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب القاري.