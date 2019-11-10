محلي واحد في قائمة بلماضي

شهدت القائمة التي استدعاها الناخب الوطني، جمال بلماضي، للتربص المقبل للخضر، تحسبا لمواجهتي بوتسوانا، وزامبيا، تواجد لاعب واحد فقط من البطولة المحلية.

وصنع نجم نادي بارادو، آدم زرقان، الإستثناء في قائمة بلماضي، التي كشف عنها اليوم الأحد، كونه اللاعب الوحيد في هذه القائمة، الذي ينشط في البطولة المحلية.

وجاء استدعاء زرقان، نظير تألق مستواه، ومردوده في البطولة المحلية، بالرغم من تذيل فريقه جدول ترتيب البطولة لهذا الموسم.

يذكر أن آدم زرقان (19 عاما)، سيتواجد لأول مرة في تربص المنتخب الوطني الأول، تحسبا لمواجهتي بوتسوانا، وزامبيا.