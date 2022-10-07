محل أكل سريع يعرض الشيشة على زبائنه بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري 11 و9. وكذا مصالح مديرية التجارة في عملية مراقبة لمحل للأكل السريع بحي قمبيطا بوهران. من اكتشاف ممارسة صاحب المحل لنشاط غير مرخص متمثل في عرض مادة الشيشة على الزبائن لغرض الاستهلاك.

وقد أسفرت العملية عن حجز 72 رأسا خاصا بوحدة شيشة، 21 انبوبا بلاستيكيا خاصة بالرنقيلة، 7 علب خاصة باقراص الفحم، 6 علب مادة المعسل من النوع الفاخر، 200 غ من مادة المعسل مجهولة التسمية و17 آلة خاصة بتدخلين الشيشة.