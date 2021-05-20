محل بيع الأحذية بالعاصمة يرفض تعويض زبائنه وهكذا رد على منظمة حماية المستهلك

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن متابعتها لأحد القضايا المتمثلة في رفض محل لبيع الأحذية، تعويض أو تغيير المنتوج لزبائنه.

وأشارت المنظمة أن المحل المتواجد على مستوى العاصمة وضع بندا في تذكرة البيع، وهو أن التعويض غير قابل للتطبيق.

وشددت المنظمة على ضرورة تدخل مصالح وزارة التجارة، خاصة وأن هذه الشروط تتعارض مع أهم حقوق المستهلك.

وأضافت “قضية للمتابعة مع المصالح المعنية للقضاء على هذه الشروط، وسنوافيكم بنتائج التحقيق وكذا اسم المحل وعنوانه”.

وقالت إنه تمت مراسلة المحل رسميا لردع مسيره بعد أن رفض تعويض حذاء رضيع ليلة العيد.

وأفادت المنظمة أن مسيرة المحل قالت لهم بالحرف الواحد “هذا ليس ياغورت أو جبن حتى تتدخلوا”.

وأشارت المنظمة أن المحل المتواجد على مستوى العاصمة وضع بندا في تذكرة البيع، وهو أن التعويض غير قابل للتطبيق.

وشددت المنظمة على ضرورة تدخل مصالح وزارة التجارة، خاصة وأن هذه الشروط تتعارض مع أهم حقوق المستهلك.

وأضافت “قضية للمتابعة مع المصالح المعنية للقضاء على هذه الشروط، وسنوافيكم بنتائج التحقيق وكذا اسم المحل وعنوانه”.

وقالت إنه تمت مراسلة المحل رسميا لردع مسيره بعد أن رفض تعويض حذاء رضيع ليلة العيد.

وأفادت المنظمة أن مسيرة المحل قالت لهم بالحرف الواحد “هذا ليس ياغورت أو جبن حتى تتدخلوا”.