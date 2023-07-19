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قناة النهار

محمد أشرف: “هكذا واجهت المرض خلال فترة المراهقة والديا وقفوا معايا وعاملوني كإنسان عادي”

بقلم قناة النهار
محمد أشرف: “هكذا واجهت المرض خلال فترة المراهقة والديا وقفوا معايا وعاملوني كإنسان عادي”
حكاية نجاح
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