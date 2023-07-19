قناة النهار محمد أشرف: “هكذا واجهت المرض خلال فترة المراهقة والديا وقفوا معايا وعاملوني كإنسان عادي” بقلم قناة النهار نشر في 19 جويلية 2023 - 23:00 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 36 0 رابط دائم : https://nhar.tv/K61wx اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات قناة النهار 06 جويلية والد حياة يناشد المحسنين لإنقاذ إبنته من الإعاقة قناة النهار 16 جويلية صريح جدا : هكذا كانت أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 16 جويلية التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية مجتمع: السباحة في الشواطىء الصخرية .. مجازفة بالأرواح قناة النهار 03 جويلية شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب قناة النهار 09 جويلية طالع هابط: النوي يثمن إنجازات الدولة في قطاع السكن ويطالب بوضع اليد في اليد من أجل الجزائر قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: شاهد إبداعات الجزائريين .. يصبغو الڨازون باش المسؤول يشوف الخضورية قناة النهار 09 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية المسيلة: بعد 35 سنة من الإنقطاع عن الدراسة..سهام تنجح في شهادة البكالوريا قناة النهار 19 جويلية