“محمد أمين بلغيث” قريبا أمام محكمة الدار البيضاء

من المقرر أن يمثل قريبا المؤرخ بلغيث محمد أمين أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وذكر مصدر مطلع “للنهار” أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الدار البيضاء. قد أعاد تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة، على أن تبرمج المحاكمة قريبا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام قد رفضت مؤخرا الإفراج عن بلغيث محمد الأمين وإبقائه رهن الحبس المؤقت الذي أودع به عقب الحوار المثير للجدل الذي أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية. والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي. حسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

وجاء بالبيان:” أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائيّة، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام. أنّه بتاريخ 01 ماي 2025. و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور. وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة. فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق إبتدائي وتوقيف المشتبه فيه.

كما أنه وبتاريخ اليوم الموافق لـ 03 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية. بالإضافة كذلك إلى جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت. في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.