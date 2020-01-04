محمد أوجاوت: ليس لدي كل الحلول لكن سأبذل كل جهدي لترقية القطاع

قال وزير التربية الوطنية الجديد،محمد أوجاوت،أنّ المهمة التي أوكلها له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليست بالسهلة لكنه سيبذل كل جهوده لتحقيقها.

وأفاد أوجاوت، في تصريح له اليوم السبت خلال تسلمه رسميا مهامه كوزير للتربية الوطنية، أن حمل قطاع التربية حمل جد ثقيل نظرا للتحديات الكبرى والرهانات المتشعبة التي تواجه البلاد.

وأوضح أوجاوت أن المهمة ستكون صعبة بالنسبة لهذا القطاع، مشيرا أن ليس لديه كل الحلول لكن الجهود لابد منها ان تكثف لإيجاد هذه الحلول.

كما دعا أوجاوت للعمل جماعيا بين كل من الوزارة والشركاء الإجتماعيين، أولياء التلاميذ، الأساتذة والتلاميذ لتحقيق الهدف المرجو في القطاع.

وألح وزير التربية الوطنية أن الأولوية بالنسبة له ستكمن في كيفية إسترجاع الثقة في أوساط المجتمع، وفقا لما يتمناه الجميع للخروج بالقطاع وبالبلاد مما تعيشه حاليا.