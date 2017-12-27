محمد إسماعيل: 10 بالمائة من طالبي السكن مزيفين

قال محمد إسماعيل رئيس لجنة دراسة الملفات بولاية الجزائر، أن البطاقية الوطنية للسكن سمحت بكشف 10 بالمائة من طالبي السكن مزوّرين.

وأضاف ذات المتحدث، أن ملفات طالبي السكن لا بد من تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن لكشف المواطنين المتلاعبين.

مشيرا إلى أنه تم إحالة 935 ملف على العدالة بسبب التصريح الكاذب للحصول على سكن، من بينها 465 شخص تم إصدار أحكام قضائية ضدهم.

وفي سياق ذي صلة، قال إسماعيل أنه تم تسجيل 15 ألف و600 طعن فيما إستفاد 15600 طعن تم تسجيله.

ناهيك عن إستفادة 950 شخص من سكن بعد الطعن.

مشيرا في سياق ذي صلة، أن هنالك 10 آلاف ملف في طور الدراسة خلال عملية الترحيل الـ23.

وتم إنجاز 46 حي جديد بالعاصمة منذ إنطلاق عملية الترحيل في جوان 2014.

أما عن الأوعية المسترجعة، فأضاف إسماعيل أنه بعد الإنتهاء من عملية الترحيل الـ23 تكون ولاية الجزائر قد إسترجعت 500 هكتار.