محمد إمام يعلن دخول السباق الرمضاني المقبل

يعود النجم المصري محمد إمام إلى دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل “كوبرا”. الذي يقدم إمام فيه الدراما الشعبية في مسلسله الجديد والتي حقق خلالها نجاحاً لافتاُ في السنوات الماضية.

وفي سياق آخر انتهى محمد إمام من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد “اللعب مع العيال” المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024. ويشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد. ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ويجسد إمام فيه شخصية مدرس تاريخ.

كما ينتظر إمام طرح فيلم “أبو نسب” المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل. ويشارك في بطولته ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين. وضيف الشرف ماجد المصربى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد إمام فيه دور طبيب أطفال

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل “النمر” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021. ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى. وشارك في بطولته وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف. ومحمد مهران، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، إيناس كامل، محمد محمود، لمياء الأمير.