محمد إمام ينطلق في تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني المقبل

بدأ الفنان المصري محمد إمام تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد «كوبرا». والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024.

وصور إمام المشاهد الأولى في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط، ويشارك فيه كل من: مجدي كامل، محمد ثروت، هشام إسماعيل، منه فضالي. دنيا ماهر، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، محمود عبد المغني وآخرون.

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل “النمر” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021. ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى. وشارك في بطولته وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف. ومحمد مهران، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، إيناس كامل، محمد محمود، لمياء الأمير.