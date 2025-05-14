“محمد الأمين بلغيث” أمام غرفة الاتّهام بمجلس قضاء الجزائر اليوم

من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في مصير المتهم الموقوف “محمد الأمين بلغيث”. بالنظر في طلبات الإفراج التي تتقدم بها هيئة الدفاع التي تأسست في حقه والتي تضمّ أكثر من 40 محاميا من نقابة العاصمة.

حيث سيرافع المحامين لطلبات الإفراج عن موكلهم “بلغيث “، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الـ3 ماي الجاري. لأجل وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية، مقدمة في مرافعتها كل الضمانات التي تتوفر في المتهم.

وتأتي مرافعة دفاع المتهم “محمد الأمين بلغيث” أمام ذات الهيئة القضائية، بعد استئناف هيئة الدفاع السبت الفارط. أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء، المفضي إلى وضع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. لمتابعته بتهم تتعلق بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

تفاصيل القضية

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن الباحث الجزائري المتهم الموقوف، تم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائيّة، عقب تصريحاته المثيرة للجدل، في حوار متلفز بثه تلفزيون “سكاي نيوز عربية ” قبل أسبوعين، والذي تضمن إساءة مباشرة للهوية الوطنية وتشكيك في ثوابت الأمة الجزائرية.

وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من إطلاقها، حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، مما وضع “محمد أمين بلغيث” في موقع المتهم.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، قد أمرت بفتح تحقيق في قضية الحال، والكشف عن كل من له علاقة بالقضية.

“المتهم يتمسّك بإنكار التهم المنسوبة إليه”

وفي إطار التحقيق، أنكر المتهم “محمد الأمين بلغيث”، كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وطني حتى النخاع وعائلته عائلة ثورية. وليس له أي غرض أو سبب للاساءة لوطنه أو تعريض مؤسساتها للخطر، مؤكدا المتهم أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف القناة التي تحاور معها.

وأضاف “بلغيث “أنه تم حذف عدة عبارات من حواره، فيما يخص كلامه عن “الأمازيغية” لغرض ما. معلقا المتهم بأن الصحفية طرحت عليه “سؤال مفخخ”، لكنه أجابها بناءً واستنادا لدراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى.

و أما بخصوص وصف المهاجرين المقيمين في فرنسا بالحركى، فقد أكد المتهم في إطار التحقيق أنه يقصد من كلامه ذلك بعض المغتربين الذي كانوا ضد الوطن ومصلحته قي وقت سابق. ثم أصبحوا يدٌعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا، ناكرا أنه كان يقصد كل المهاجرين المقيمين هناك بالخارج.

وأضاف المتهم في معرض تصريحاته، أنه تم الاتصال به من طرف أحد الصحفيين بتاريخ 5 مارس 2025، طالبا منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية ” عنوانها ” العلاقات الجزائرية الفرنسية “، فوافق على الفكرة، فتم إرسال سائق تابع للقناة، حيث تم نقله إلى مكتب “استديو” الكائن مقره ببئر خادم بالعاصمة.

ولما وصل صرح المتهم أنه تم استضافته جيدا، قبل أن تقوم الصحفية بربط الاتصال به، وطرح أسئلتها عليه.

وأضاف المتهم أنه لا يحوز على أي قرص مضغوط أو تسجيل يؤكد صحة تصريحاته، لإثبات أنه وقع ضحية تلاعب بالمونتاج، من خلال حذف عدة مقاطع من حواره المتلفز محلّ الجريمة.

والجدير بالذكر أنه تزامن تقديم المتهم أمام العدالة صدور بيان صحفي تضمن مايلي :”عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، أنه بتاريخ 01 ماي 2025، و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفيزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.

بتاريخ اليوم الموافق لـ 03 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة،

بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.