محمد الحاج: “أتمنى انتقال عمورة إلى الدوري الإنجليزي”

أثنى الدولي التونسي، محمد الحاج محمود، على امكانيات زميله السابق الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، مبديا أمله في انتقاله للدوري الانجليزي.

وصرح محمد الحاج، في حوار لموقع “WIN WIN”: “عمورة يملك إمكانات فنية كبيرة، وأتمنى أن ينتقل للعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز”.

كما أضاف الدولي التونسي: “أتمنى أن يبرز أكثر في البطولة الأفضل في العالم، إنه يستحق ذلك، وأنا متأكد من تألقه”.

يذكر أن محمد أمين عمورة، يحظى باهتمام عدة أندية أوروربية كبيرة، نظير تألقه هذا الموسم مع ناديه سانت جيلواز.