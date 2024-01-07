محمد الحاج محمود: “سعيد بما يحققه عمورة مع ناديه الجديد والمنتخب الجزائري”

تحدث نجم منتخب تونس، محمد الحاج محمود، لاعب نادي لوغانو السويسري، على زميله الأسبق، الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، والعلاقة التي تربطهما.

وصرح محمد الحاج، في حوار لموقع “WIN WIN”: “عمورة هو زميلي السابق في لوغانو، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي”.

كما أضاف الدولي التونسي: “اعتبر عمورة، أخي وصديقي، ويستحق كل الخير في مسيرته الكروية وحياته الشخصية”.

وتابع محمد الحاج محمود: “أنا سعيد للغاية بما يحققه عنورة، في الآونة الأخيرة مع ناديه سانت جيلواز، والمنتخب الجزائري”.