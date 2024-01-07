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الرياضة

محمد الحاج محمود: “سعيد بما يحققه عمورة مع ناديه الجديد والمنتخب الجزائري”

بقلم كريم تيغرمت
محمد الحاج محمود: “سعيد بما يحققه عمورة مع ناديه الجديد والمنتخب الجزائري”
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تحدث نجم منتخب تونس، محمد الحاج محمود، لاعب نادي لوغانو السويسري، على زميله الأسبق، الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، والعلاقة التي تربطهما.

وصرح محمد الحاج، في حوار لموقع “WIN WIN”: “عمورة هو زميلي السابق في لوغانو، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي”.

كما أضاف الدولي التونسي: “اعتبر عمورة، أخي وصديقي، ويستحق كل الخير في مسيرته الكروية وحياته الشخصية”.

وتابع محمد الحاج محمود: “أنا سعيد للغاية بما يحققه عنورة، في الآونة الأخيرة مع ناديه سانت جيلواز، والمنتخب الجزائري”.

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