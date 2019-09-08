محمد الخامس يقصف بالثقيل “أشباه الفنانين”!

عبر الفنان الجزائري الشاب، وخريج برنامج “ألحان وشباب”، زغيدي محمد الخماس، عن غضبه الشديد من ما أسماهم بـ”أشباه الفنانين”.

وأكد الفنان الشاب، عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع الأنستغرام، إنه من العيب أن يستعمل الفنانون الآلات “الروبوتيك”، والتي تستعمل لتجميل الصوت، في الغناء، لأن ذلك ليس صوتهم.

وتابع الفنان الجزائري: “لو تعطي لأي شخص الميكروفون والآلات، والروبوتيك، يغني ويصبح مشهورا، ويقيم الحفلات ويجني الأموال!!..”.

واعتبر محمد الخامس، أن الفنان الذي يغني باستعمال “الروبوتيك”، يستعمل صوتا مستعارا، ولا يملك موهبة، ولا يعتبر فنانا.

وتابع الفنان الشاب: “في البلدان الشقيقة، كتونس والمغرب، يمنع استعمال الروبوتيك في الحفلات الفنية، لأنهم يعتمدون الفن الحقيقي، والفنانين الموهوبين”.

وفي الجزائر-يضيف محمد الخامس-أصبح كل من هب ودب يستعمل الروبوتيك، ليصير مشهورا، ويحصل على المتابعين.

وختم الفنان كلامه، بدعوته للجماهير، بإنتقاء فنانيهم، ومتابعة الفنانين الموهوبين والمتخرجين من المعاهد الموسيقية، وعدم متابعة أشباه الفنانين بالقول: “توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير!!..”.