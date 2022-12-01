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محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس

بقلم النهار أونلاين
محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس
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