قناة النهار محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ديسمبر 2022 - 23:50 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OI9F8 اقرأ أيضا مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال قناة النهار 19 نوفمبر فاسألوا / كل المسلم على المسلم حرام قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: الإستغناء عن رقم الولاية في لوحة ترقيم السيارات.. ما رأيكم ؟ قناة النهار 30 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر الدرك يداهم مذبـ.حـا سريا للدواجن بوادي تليلات ويحجز 5 قناطير بوهران قناة النهار 01 ديسمبر حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر صحة: لأول مرة في الجزائر سرطان البروستات يحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات قناة النهار 28 نوفمبر صريح جدا: هل تتابع المرأة الجزائرية مونديال قطر 2022 ..؟ قناة النهار 28 نوفمبر الفنان سولكينغ يتوج بجائزة nrj musique awards بأغنية sauvemente قناة النهار 19 نوفمبر رئيس الجمهورية يخصّ رئيس جمهورية كوبا بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 17 نوفمبر