محمد السادس: “أعتز وأفتخر بافتكاك بلد شقيق لكأس الكان..فوزكم بمثابة فوز المغرب”

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محمد السادس: “أعتز وأفتخر بافتكاك بلد شقيق لكأس الكان..فوزكم بمثابة فوز المغرب”
بقلم نسرين محفوف

بعث الملك  المغربي، محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بمناسبة فوز الجزائر بكأس إفريقيا للأمم 2019.

وجاء في نص البرقية “يطيب لي، بمناسبة فوز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، عن جدارة واستحقاق، بكأس إفريقيا للأمم 2019، التي احتضنت مصر الشقيقة أطوارها النهائية، أن أعرب للشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التهاني بهذا الإنجاز الكروي القاري، لكرة القدم الجزائرية”.

وأضاف ” وبهذه المناسبة التاريخية، يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربي جار وشقيق؛ وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا”ّ.

وقال أيضا “وأمام هذا التألق الرياضي الكبير، لا يسعني إلا أن أتقدم للشعب الجزائري الشقيق، ومن خلاله لكافة مكونات منتخبه الوطني، لاعبين وأطرا تقنية وطبية وإدارية، بأصدق عبارات الإشادة والتقدير، بالأداء التقني الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الإفريقية المتميزة “.


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