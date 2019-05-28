محمد السادس يغيب عن القمة العربية في السعودية ويرسل شقيقه لتمثيله

قرر الملك المغربي محمد السادس، عدم المشاركة بالقمة العربية التي دعت إليها السعودية بمكة المكرمة يوم 30 ماي المقبل.

وكشف موقع “هسبريس” المغربي، عن عدم مشاركة محمد السادس في القمة العربية، بناء على مصادره الخاصة التي أكدت الخبر حسبه.

وأشار الموقع إلى أن بأن شقيق الملك، الأمير مولاي رشيد، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية، والتي دعا إليها

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،وأعلنت المغرب حينها مشاركتها في القمة، قبل أن يقرر الملك التراجع عن المشاركة الشخصية

كما كان أيضا وافق على المشاركة في القمة الإسلامية، التي ستعقب القمة العربية يوم 31ماي، والتي ستقوم ببلورة موقف موحد

تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، ويرجح أن يكون غياب الملك عن هذه القمة راجع لمشاركة الصحراء الغربية

ممثلة في جبهة البوليزاريو، حيث كان الملك ينتظر عدم توجيه الدعوة لها، تعاطفا معه في إطار هذه القضية.