محمد السعيد يقرر عدم خوض غمار الرئاسيات المقبلة

كشف حزب الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء، عن قراره بعدم تقديم مرشح عنه للإنتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في 18 أفريل المقبل.

ووفق بيان، أكد حزب الحريةوالعدالة برئاسة محمد السعيد، إمتناعه عن تقديم مرشح عنه لهذا الاستحقاق، رغم مشاركته في رئاسيات 2014.

و أرجع الحزب هذا القرار حسبه إلى الغموض والضبابية، التي أكد أنها لا تزال تلف المشهد السياسي الوطني .

معتبرا الإنتخابات الرئاسية فرصة أخرى للتغيير الجذري الذي يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع .

وحاجة أجيال الإستقلال إلى خطاب جديد يتماشى مع طموحاتها وإنشغالاتها، إنسجاما مع متطلبات العصر .