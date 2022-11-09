قناة النهار محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. “مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي” بقلم النهار أونلاين نشر في 09 نوفمبر 2022 - 23:48 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bMGhG اقرأ أيضا "الرئيس تبون يؤكّد لمحمود عبّاس :" كلّ الأمة العربية واقفة وراء فلســطين قناة النهار 02 نوفمبر عميد جامع الجزائر: شجرة الزيتون المباركة من أرض فلسطين نقلت لتغرس في أرض الجزائر المباركة قناة النهار 02 نوفمبر قمة المناخ: إنطلاق القمة في شرم الشيخ.. العالم في مواجهة التقلبات المناخية قناة النهار 07 نوفمبر توقيف 75 حراڨ من بينهم 14 منظما بسواحل وهران قناة النهار 27 أكتوبر كـ.ـارثة بيئية.. أحياء وطرقات مدينة خميس مليانة تغرق في القمامة قناة النهار 21 أكتوبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر "وزير التجارة :"لأول مرة.. تم التوافق على 24 نقطة في أقل من ساعة في إجتماع المجلس الإقتصادي قناة النهار 28 أكتوبر ولي العهد الكويتي مشعل أحمد جابر الصباح يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر "بيونة: "الحمدلله قلبي فيه غير الربح كي نشوف الناس تحبني قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية بورقلة بسبب حفرة في حي النصر قناة النهار 23 أكتوبر