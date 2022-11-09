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قناة النهار

محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. “مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي”

بقلم النهار أونلاين
محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. “مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي”
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