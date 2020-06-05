محمد الشيخ لـ”النهار أونلاين”: “سنستشير الأطباء قبل فتح بيوت الله”

قال محمد الشيخ رئيس الديوان بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأن قرار إعادة فتح المساجد يوم الأربعاء القادم مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأكد محمد الشيخ في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن دائرتهم الوزارية تنتظر فتوى طبية قبل اتخاذ أي قرار كفيل بإعادة فتح المساجد من عدمها “لجنة الفتاوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أجازت صيام شهر رمضان الفضيل بعد استشارتها لأطباء مختصين ونفس الاستشارة سنستعين بها عند فتحنا لبيوت الله”.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد قررت في وقت سابق وتحديدا يوم السابع عشر من شهر مارس الماضي إغلاق كافة المساجد عبر ربوع الوطن ومنع صلاة الجماعة والجمعة فيها، تفاديا لانتشار المزيد من عدوى كورونا فايروس كوفيد 19، حيث كانت تشير الإحصائيات في ذلك التاريخ إلى تسجيل ستين إصابة وخمس وفيات.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا حسب آخر حصيلة أعلنت عنها اللجنة العلمية لرصد تفشي الوباء، أمس الخميس إلى 98 إصابة و8 وفيات مقابل 200 إصابة يومي عيد الفطر.