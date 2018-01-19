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محمد العايب: “لا أفهم سبب تدخل الفاف في قرارات الرابطة!”

الرياضة
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محمد العايب: “لا أفهم سبب تدخل الفاف في قرارات الرابطة!”
بقلم يونس رزيق

رد رئيس ديريكتوار إتحاد الحراش “محمد العايب” على قرار المكتب الفيدرالي بحرمان ناديه من إجازات اللاعبين الجدد الذين تم إستقدامهم في الميركاتو الشتوي.

وتحدث “العايب” في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة قائلا:

“إتحاد الحراش خسر 7 لاعبين في الميركاتو الشتوي، وقضيتنا تعتبر مغايرة عن باقي الأندية الأخرى لأننا نتواجد على رأس الفريق منذ شهر واحد فقط”

وأضاف: “لقد دفعنا الملف لدى المحكمة المدنية، إلا أن غرفة المنازعات تحاول التقليل من أهمية هذه الخطوة..عندكم شك في العدالة؟”

وإختتم العايب حديثه قائلا: “المكتب الفدرالي ليس من حقه الفصل في هذه القضايا لأن ملفاتنا في أروقة المحاكم”

“لم نتلقى أي رسالة رسمية من الفاف تقول أننا ممنوعين من الإستقدامات، وهناك قرارات تدخل في صلاحيات الرابطة ولا أفهم لماذا تتدخل الإتحادية في صلاحياتها”

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