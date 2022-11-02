محمد المنفي: الأمة العربية كانت بحاجة إلى انعقاد القمة العربية بالجزائر

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، أن الأمة العربية كانت بحاجة إلى انعقاد القمة العربية الـ31 بالجزائر. التي ستكون ناجحة لأنها تعقد بأرض طاهرة إرتوت بدماء الشهداء.

وأشار المنفي في تصريح للصحافة عقب اختتام الجلسة الإفتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. إلى أن الأمة العربية كانت بحاجة إلى هذه القمة التي ستكون ناجحة. لأنها تعقد بأرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء. لاسيما و أنها تتزامن مع الفاتح نوفمبر تاريخ إندلاع ثورة التحرير المباركة”.

و أضاف المنفي أنه تمت مناقشة عدة نقاط في الإجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب. و التي ستحقق إصلاحات عدة لصالح الأمة العربية في حال تم تبنيها.

كما هنأ المنفي الشعب الجزائري ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر. معبرا عن يقينه بنجاح قمة لم الشمل. و ان تنعكس مخرجاتها على الوضع في ليبيا بشكل ايجابي.

من جهتها ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تصريح للصحافة ظروف سير أشغال إفتتاح قمة الجزائر و التي تميزت بتنظيم “محكم”. معربة أن أملها في اعتماد الكثير من قرارات المهمة ضمن “إعلان الجزائر” خلال الجلسة الختامية اليوم الأربعاء.

وفي معرض تطرقها إلى الشأن الليبي قالت المنقوش: “نحن في أزمة و خلافات سياسية. لكن ليبيا تتعافى و تتطلع الى تنظيم انتخابات للوصول الى الاستقرار السياسي الذي يطمح اليه الشعب الليبي”.

و لم تفوت المسؤولة الليبية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية لتهنئ الجزائر حكومة و شعبا بهذه المناسبة التي “يفتخر بها كل عربي”.

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