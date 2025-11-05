محمد المنفي يُهنئ الرئيس تبون بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية

تقدم رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة محمد يونس المنفي، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتهانيه الحارة، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وأكد محمد يونس المنفي استعداده للعمل معا، من أجل تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. متمنيا للرئيس تبون دوام النجاح والتوفيق لتحقيق المزيد من الازدهار لشعب الجزائر الشقيق.

