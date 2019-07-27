محمد الناصر: “يا رفيق دربي غيابك ألم وخسارة للوطن.. ستبقى رجل دولة بامتياز”

ألقى رئيس الجمهورية التونسي المؤقت، محمد الناصر، كلمة تأبينية، على روح الرئيس التونسي، محمد الباجي قايد السبسي، عدّد فيها خصال الفقيد ومآثره.

وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها، خلال مراسم جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قال فارقتنا بعد أن قضيت عمرا في خدمة الشعب والدولة وناضلت وانت في عنفوان الشباب، وخلال بناء الدولة الوطنية وكان التزامك الوطني محركا لعملك في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها.

وأضاف ” ترك فبها بصمات لا تحصى من اجل ترسيخ قيمة الحرية والقانون، كان الفقيد رجل دولة بامتياز، ورسخ أسس الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، كان مهندس الوفاء في الوطن”.

وقال ” كنت أنا والسبسي رفاق درب، ناضلنا معا، وفي ملحمة بناء الدولة الوطنية، وهاهي الأقدار تقول لي رفيق دربك قد رحل فأكمل مشوارك لوحدك، يا رفيق دربي غيابك ألم وخسارة للوطن”.