محمد الهادي الحسني من جامعة باتنة 2 : “العلم أساس بناء الأوطان وترسيخ الهوية الوطنية”

قال الدكتور محمد الهادي الحسني، اليوم خلال إحياء فعاليات يوم العلم بجامعة باتنة 2 - الشهيد مصطفى بن بولعيد، إن النهوض بالأوطان لا يتحقق إلا بالمعرفة وترسيخ القيم الوطنية.

مبيّنًا مسؤولية النخبة العلمية في مواجهة تحديات العصر المختلفة.

التظاهرة، التي عرفت تقديم محاضرة رئيسية بعنوان “العلم والوطن، نظِّمت من قبل نادي البيان والتبيين بالمدرسة العليا للأساتذة – ملحقة جامعة باتنة 2. بحضور مسؤولي الجامعة ونخبة من الأساتذة والطلبة.

كما شهد البرنامج ندوة علمية نشّطها البروفيسور جمال ميموني، حول مستجدات علوم الفضاء. ليتم في الأخير تكريم الطلبة الحافظين للقرآن الكريم.

وتندرج هذه الفعالية ضمن مساعي جامعة باتنة 2 لتعزيز ثقافة العلم وترسيخ القيم الوطنية في الوسط الجامعي.