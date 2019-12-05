محمد بايري يرد على تهم الزيادة في الأسعار.. الضغط على موظفين عموميين والتمويل الخفي

يمثل في هذه الأثناء رجل الأعمال، محمد بايري، أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، المتابع بتهمة الزيادة والتعديل في الأسعار، الضغط على موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

القاضي: كيف تحصلت على رخصة تركيب السيارات؟

بايري : اريد أن أوضح لك، أنني لم استفد من اعفاء من 11 الف مليار، ركبت في 3 سنوات 450 مركبة فقط.

أنا متعامل ووكيل للسيارات منذ 1995، ومارست استيراد قطاع الغيار حتى 2017، الى غاية قانون التركيب الذي رخص بتركيب السيارات، والذهاب للتصنيع والادماج خلال 5 سنوات، و كنت أنظم أموري لأشرع في التصنيع والادماج.

القاضي: هل حصلت على سي كادي أو اس كادي؟

بايري: انا ابن القطاع وهذه مهنتي، و أنا من الاوائل الذين أودعوا الملفات

القاضي: أين يقع مصنعك؟

بايري: المصنع الأول في أولاد موسى والثاني في أولاد هداج قيد البناء.

القاضي: من دشن مصنعك؟ هل الوزير؟

بايري : لا ليس الوزير، حاولت الحصول على قطعة ارض ايضا في البويرة مؤقتا لانجاز مصنع نوع من المركبات، جلبت شركائي الإيطاليين، هم من حددوا مكان القطعة الارضية، وعدد العربات المنتجة يوميا، وكنت انتج عربة واحدة يوميا.

قطعة اولاد موسى حولتها لمصنع السيراميك، وعائلتي تنشط في انتاج مواد البناء منذ 1920، كل ما تكلمت عنه لدي دليل والارض التي حصلت عليها كانت عبارة عن مفرغة عمومية.

المهندسون التابعون لمؤسستي، هم من رفضوا القطعة الارضية، لأنها لا تتلائم مع مشروع الخزف الصحي، لأن الوادي يمر عبرها.

أنا لم اعرف انها فلاحية، والإدارة من المفروض هي من تحدد القطعة التي تعطيها لي، لم أزر والي بومرداس يوما في حياتي.

القاضي: تكلم لي عن خطوات الحصول على رخصة تركيب السيارات؟

بايري: طلبت رخصة سي كادي من اجل تركيب نوع واحد من مركبات ايفيكو.

القاضي: هل لديك شريك اجنبي؟

بايري: ليس لدي شريك اجنبي، لكن لدي ترخيص من الشريك الاجنبي، لان مرسوم الشريك كان لم يصدر بعد، و بعد صدوره طابقت نشاطي من المرسوم الذي صدر في 2017 والذي يشترط الشريك الاجنبي، ويشترط cni ايضا

القاضي ينادي على الشاهدة بلحوت صفية، مديرة الصناعة السابقة لولاية بومرداس، وآدائها القسم.

بلحوت صفية: ملف بايري حظي بالموافقة بعد دراسته من كل الجوانب، بايري طلب الحصول على عقد الامتياز بولاية بومرداس، لإنشاء مصنع تركيب السيارات، بعدها حوله لطلب لإنجاز مصنع للسيراميك او الخزف.

كما قدما طلبا ثانيا لتحويل الطلب الى مؤسسته للخزف و ليس لمؤسسة ايفال، والملف حظي بموافقة اغلبية لجنة الولاية.

القاضي: هل امضيت على المحضر؟

بلحوت صفية: نعم، امضيت على الحضور ولم امضي على المحضر.

القاضي: هل مدير املاك الدولة كان حاضرا

بلحوت صفية: نعم

القاضي ينادي على نورية زرهوني، والي بومرداس السابقة.

زرهوني: قطعة الارض تم تحويلها من ارض فلاحية الى عقار صالح للتعمير.

القاضي: انت هنا متهمة و لست مسؤولة على أحد..

زرهوني: الارض تم تحويلها في عهد الوالي السابق، وتم تبليغ بايري بالموافقة، بعد سنة باشرت مهامي بولاية بومرداس، ومنحت الموافقة للملفات القديمة التي وافق عليها الوالي السابق.

القاضي: السؤال في عهد الوالي السابق كانوا مقبولين ؟

زرهوني : نعم، ملف بايري قدم لي من طرف مديرة الصناعة بلحوت صفية، و بايري هنا ليشهد.

زرهوني: نعم كانت حاضرة مديرة الصناعة، و كل شيء تم بحضورها.

زرهوني: يا سيدي القاضي حفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات.

القاضي ينادي على المتهم امين تيرة، مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة و المناجم

القاضي: هل قمت بزيارة لمصنع ايفال؟