محمد بختي: ملعب 5 جويلية خسر 9 ملايير بسبب كورونا

بلغ حجم خسائر المركب الأولمبي محمد بوضياف، 9 ملايير سنتيم منذ توقف إدارة المركب عن تنظيم المباريات.

وقال محمد بختي المدير العام للمركب في تصريح خص به”النهار أونلاين”، بأن رقم أعمال المركب انهار بنسبة 100%، منذ تفشي كورونا فايروس كوفيد 19 في الجزائر، وتوقف تنظيم مختلف المباريات والبطولات بأمر من السلطات.

مشيرا هنا إلى أن حجم الخسائر الذي تكبدته المؤسسة التي يدير شؤونها بلغت 9 ملايير سنتيم في ظرف شهرين.

وكانت إدارة ملعب 5 جويلية تحقق مداخيل بملياري سنتيم في اليوم الواحد، عن المباراة التي تجمع بين فريقي المولودية واتحاد العاصمة، وتلك التي تجمع الفريق الوطني بالفرق الأجنبية.