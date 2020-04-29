محمد بختي: ملعب 5 جويلية خسر 9 ملايير بسبب كورونا

الرياضة
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محمد بختي: ملعب 5 جويلية خسر 9 ملايير بسبب كورونا
بقلم حبيبة محمودي

بلغ حجم خسائر المركب الأولمبي محمد بوضياف، 9 ملايير سنتيم منذ توقف إدارة المركب عن تنظيم المباريات.

وقال محمد بختي المدير العام للمركب في تصريح خص به”النهار أونلاين”، بأن رقم أعمال المركب انهار بنسبة 100%، منذ تفشي كورونا فايروس كوفيد 19 في الجزائر، وتوقف تنظيم مختلف المباريات والبطولات بأمر من السلطات.

مشيرا هنا إلى أن حجم الخسائر الذي تكبدته المؤسسة التي يدير شؤونها بلغت 9 ملايير سنتيم في ظرف شهرين.
وكانت إدارة ملعب 5 جويلية تحقق مداخيل بملياري سنتيم في اليوم الواحد، عن المباراة التي تجمع بين فريقي المولودية واتحاد العاصمة، وتلك التي تجمع الفريق الوطني بالفرق الأجنبية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=812581

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