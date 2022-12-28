قناة النهار محمد: “بديت نخدم في عمري 10 سنوات ”درت برويطة ونتجول في الاحياء” بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 21:59 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 99 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/So5hV اقرأ أيضا سائقو سيارات الأجرة.. نشاط محفوف بالمخاطر يهدد حياتهم قناة النهار 10 ديسمبر الفرصة الثانية/ قصّة شاب ضـ ـرب معلّمه بـالمدور بعدما تنمّر عليه وضحك عليه زملاءه .. ترقّبوها قناة النهار 11 ديسمبر صريح جدا: معرض الإنتاج الوطني.. فخر الصناعة الجزائرية قناة النهار 15 ديسمبر النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر حسين أشيو: سبب خسارة المغرب هي خيارات الركراكي الخاطئة و عدم جاهزية اللاعبين قناة النهار 14 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني قناة النهار 22 ديسمبر عمر ركاش: منح الإمتيازات ستكون وفق شبكة تقييم والمتابعة الدورية ضرورية قناة النهار 21 ديسمبر حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات قناة النهار 16 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر