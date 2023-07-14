محمد بشاري: “الحكم بن يحي جد مؤهل لإدارة مباراة أمل الأربعاء وبارادو”

أثنى الحكم الدولي الأسبق محمد بيشاري، على الحكم بن يحي، مبديا ثقته في هذا الأخير لإدارة مباراة أمل الأربعاء، ونادي بارادو، بنجاح.

وصرح بيشاري، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الحكم بن يحي يعتبر من أفضل حكام البطولة الوطنية، وهو جد مؤهل لتحكيم مباراة أمل الأربعاء، ونادي بارادو”.

كما أضاف: “تسيير هذه المباراة سيكون جد صعبة، والخطأ فيها بالنسبة للحكم ممنوع، لذا يجب على بن يحي التحكم جيدا في تسيير اللقاء”.

وتابع محمد بيشاري: “شخصيا، ومن منطلق معرفتي الشخصية لثلاثي تحكيم هذه المباراة، أتوقع نجاحهم في تسيير هذه المباراة كما ينبغي”.

يذكر أن بن يحي، سيدير مباراة الجولة الأخيرة من البطولة المحترفة، بين امل الأربعاء، وبارادو، المقررة غذا السبت، بمساعدة الثنائي زهوني، وبوزيط.