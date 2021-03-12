محمد بطراوي: توفير 50 ألف طن من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان

أعلن الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام، محمد بطراوي، عن توفير 50 ألف طن من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان.

وأضاف بطراوي، أن اللحوم البيضاء ستكون بأسعار متاحة للجميع لتفادي الدخول في دوامة المضاربة التي يفرضها بعض التجار.

وكشف بطراوي في تصريح للقناة الأولى، عن إنشاء 32 نقطة بيع على أن تعمم العملية عبر جميع ولايات القطر الوطني.

وذلك من أجل توفير اللحوم البيضاء للمستهلك الجزائري في شهر رمضان وبأسعار في متناول الجميع.

وأضاف بطراوي إلى أنه سيتم توسيع نقاط البيع لتشمل ولايات الجنوب الكبير مثل إليزي، تمنراست، أدرار، غرداية، والمنيعة.

كما يعمل الديوان على إنشاء نقاط بيع متنقلة لتغطي معظم ولايات الوطن وتوفر عناء التنقل على المواطن.

وذكر بطراوي، بأن المعدل السنوي لإستهلاك اللحوم البيضاء من طرف الجزائريين يصل إلى 15 كلغ للشخص الواحد.