الإرهابي بن حليمة: هناك قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية أعضاء في مكتب قيادة رشاد

أدلى الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز محمد بن حليمة باعترافات حصرية حول في مخططات دنيئة تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها.

وخلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الأحد في الجزء الأول من هذه الاعترافات، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”، كشف الإرهابي بن حليمة أن هناك قاضيين فرنسيين من أصول جزائرية أعضاء في مكتب قيادة رشاد.

وأوضح المقبوض عليه محمد بن حليمة عضو المنظمة الإرهابية “رشاد”، أن القاضيان الأعضاء في قيادة رشاد غير معروفين ولا يظهران للعامة.

الإرهابي بن حليمة: كنت أبيت في العراء والتغطي بالكارتون

وقال محمد بن حليمة في هذا السياق، إنه كان يضطر للمبيت في العراء والتغطي بالكارتون بعدما نفد المال الخاص به.

وأضاف ذات المتحدث، أن زيطوط وأمير ديزاد كانا يرسلان له القليل من المال من حين لآخر .

وأوضح بن حليمة أن المال كان يصله عبر أشخاص وسطاء، لأن وزيطوط وأمير ديزاد كانا يتفاديان إرساله مباشرة.