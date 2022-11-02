محمد بن راشد: مواقفنا ثابتة في دعم القضايا العربية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ان مواقفهم في الـ50 سنة الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية.

كما غرّد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر “شاركت في اجتماعات القمة العربية في الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد”. و”الشعب الأبيّ الشجاع”. “مواقفنا في الخمسين عاماً الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية، وستبقى”.

وأشار بن راشد إلى أن “تعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدفاً رئيسياً في سياستنا الخارجية”.

وترأّس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة العربية. التي انطلقت أعمالها، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة.

ولدى وصوله إلى مقر القمة في المركز الدولي للمؤتمرات، التقى محمد آل مكتوم، الرئيس عبد المجيد تبون. الذي أعرب عن بالغ ترحيبه، والوفد المرافق. في حين أعرب الشيخ محمد عن خالص التهنئة لشعب وقيادة الجزائر الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.

وقبيل انطلاق القمة، التقطت صورة جماعية لسموه وقادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في أعمال القمة العربية في نسختها الحادية والثلاثين. والتي يأتي انعقادها بعد انقطاع منذ عام 2019 بسبب تداعيات الجائحة العالمية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مواقف الإمارات ثابتة في دعم القضايا العربية.

وأشرف سهرة أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم الاحتفالية المخلدة للذكرى 68 لإندلاع ثورة أول نوفمبر. وذلك بفندق الشيراطون.

الإحتفالية تجري بحضور ضيوف الجزائر من قادة ورؤساء وممثلين عن المجالس الحكومية المشاركين في أشغال القمة العربية.